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Asistencia de Philips

¿Cómo dejar de usar chupetes de Philips Avent?

Cuando el niño comience a caminar, puede que solo necesite el chupete en algunos momentos del día. Descubra cómo y cuando dejar de utilizar el chupete Philips Avent.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF099/21, SCF099/22, SCF081/01. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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