Asistencia de Philips ¿Con qué material se fabrican los biberones y las piezas de Philips Avent?

Los biberones Philips Avent están fabricados con material 100 % libre de BPA. Los biberones están fabricados con polipropileno, polietersulfona o polifenilsulfona.

Piezas libres de BPA Todas las piezas de Philips Avent que entran en contacto con leche materna y alimentos están fabricadas con material 100 % libre de BPA. Las tetinas Philips Avent están fabricadas con silicona, y la inserción del sistema AirFree, de PBT y silicona (LSR).